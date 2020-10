Laboratorio “Fiumi di colore! L’informale a misura di bambino”

Aspettiamo i vostri bambini tra i 6 e i 12 anni al nostro laboratorio creativo “Fiumi di colore! L’informale a misura di bambino”, per avvicinare i piccoli all'arte contemporanea e conoscere le potenzialità del colore. L'informale è una stagione della seconda metà del Novecento caratterizzata dall'assenza di forma per dare voce anche all'interiorità dell'artista attraverso il segno, la materia e il gesto.



Gli adulti accompagnatori nel frattempo possono godere della visita guidata alla mostra "Vedova/Shimamoto. Informale da Occidente a Oriente" allestita al Museo di Asolo fino al 15 novembre.



Costo di 8€ a bambino, compreso il biglietto d'ingresso al Museo. Costo di 10€ per l'adulto accompagnatore, compresa la visita guidata.



Prenotazione obbligatoria a info@museoasolo.it o al 347 5735246