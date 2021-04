Laboratorio insieme è più facile - evento on line

Il Laboratorio INSIEME E' PIU' FACILE nasce nel 2013 da un'idea di Lucia Merico SpiritualCoach®, scrittrice, speaker e insegnante di crescita personale e spirituale e vuole essere la risposta a tutte le volte che hai scelto di mettere in atto un cambiamento e poi hai lasciato perdere. In queste serate apprendi, conosci, comprendi, condividi e apri la tua mente a nuove e pratiche idee da applicare nella quotidianità, per migliorare la tua vita e quella delle persone intorno a te.