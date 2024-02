𝐋𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐢𝐧 𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚

Tutti i mercoledì dalle 20:00 alle 22:00

Condotto da Irene Curto



Non si tratta solo di un percorso per affinare le proprie conoscenze e capacitΓ performative, ma anche per approfondire la conoscenza di sΓ© e delle proprie potenzialitΓ umane.

Il testo di riferimento sarΓ il quanto mai attuale ?? ????????????? ?? ????????. L’approccio all’opera mirerΓ alla creazione di una restituzione finale che porti attenzione alle voci e alle anime dei vari partecipanti, dando la possibilitΓ di coinvolgere in prima persona giovani e meno giovani, non professionisti, all’interno della rassegna.



????? ?????, attrice, autrice, regista. Inizia lavorando con Motus, Teatro Valdoca, Gallerano-Ceresoli, Rusalka Teatro, Gallucci-Pietrovita, Garavaglia-Milone, F. Merli. Il Teatro Stabile del Veneto la coinvolge come attrice e pedagoga in alcune produzioni. È membro fondatore del Comitato Teatro Treviso con il quale si sta occupando della direzione artistica del Festival di Teatro Contemporaneo Gioiosaetamorosa. Nel 2021 fonda la sua compagnia Kaliscopio che si occupa di produzione teatrale e della gestione dello spazio Kaliscopio Teatro OFF.



PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI A kaliscopio.teatro@gmail.com