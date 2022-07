Laboratorio "Per fare un prato (ci vuole tradizione)"

Indirizzo non disponibile

L’Associazione Prato in Fiera invita tutti a partecipare al terzo ed ultimo laboratorio estivo che si svolgerà presso Prato della Fiera, giovedì 28 luglio, a partire dalle ore 18:30.

Il terzo ed ultimo laboratorio estivo organizzato dall’Associazione Prato in Fiera, dopo la riflessione svolta nel precedente laboratorio sul rapporto Prato della Fiera e parcheggio, rifletterà sul tema del rapporto tra Fiere di San Luca e Prato della Fiera. Se il Prato della Fiera esiste ancora è anche grazie alla lunga tradizione delle Fiere. Ma esiste una modalità in cui Prato, mezzi di grandi dimensioni e spettacoli itineranti possano coesistere? Che cosa possono fare le Fiere di San Luca per il futuro del Prato della Fiera? Parteciperanno al laboratorio Corrado Carpentieri, Presidente dell’Associazione Antiche Fiere di San Luca, e Ricky Bizzarro, musicista dei Radio Fiera.

Il dialogo sarà guidato da Dario Brollo, Presidente dell’Associazione Prato in Fiera. Al termine del laboratorio, alle 20.30, Carolina Pupo, storica e socia dell’Associazione Prato in Fiera, proietterà ed illustrerà alcune fotografie storiche del Prato e delle Fiere di San Luca.

PROGRAMMA DEL LABORATORIO:

→ 18.30 Accoglienza

→ 19.00 Inizio del laboratorio

Piccolo rinfresco

→ 20.30 Proiezione di diapositive storiche delle Fiere di San Luca