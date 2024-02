𝐋𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 & 𝐬𝐡𝐢𝐚𝐭𝐬𝐮

Tutti i giovedì dalle 21:00 alle 22:30

??????????? ?? ?????? & ???????

Condotto da ????? ???????? e ???? ????



Il percorso condurrà a scoprire il corpo come strumento espressivo delle emozioni e della propria sensibilità e come elemento imprescindibile di interazione e di costruzione di relazioni. Si cercherà infine di individuare quale visione del mondo - esteriore o interiore - l’insieme dei corpi e degli sguardi dei partecipanti può essere portata alla condivisione col pubblico.



????? ???????? è attrice ed educatrice alla teatralità. Inizia il suo percorso all’Accademia Venezia in scena di Adriano Jurissevich, si perfeziona con numerosi altri maestri quali F. Apolloni, S. Pesce, F. Rosellini, E. Fainello, F. Girardello, G. Busetto e M. De Rossi. E’ impegnata nella promozione del teatro per bambini e adolescenti, inteso come strumento di sviluppo psico-fisico, dall’espressività creativa alla capacità di relazione.



???? ???? è operatrice Shiatsu formatasi presso la scuola Shiatsu e Shin Tai di Padova. Ha studiato con le insegnanti Claudia Beretta e Anna Bortoletto. Qualificata operatrice Energy Taping, è amante del teatro e della musica, attrice essa stessa presso la “Compagnia Gli Apostrofi” e cantautrice.



PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI A kaliscopio.teatro@gmail.com