Laia Abril e Bill Morrison a Fabrica

Mercoledì 5 giugno alle 19:00 Laia Abril, fotografa e artista spagnola, e Bill Morrison, regista statunitense, saranno a Fabrica per un incontro aperto al pubblico in cui presenteranno il proprio lavoro e ultimi progetti. Bill e Laia hanno entrambi iniziato il proprio percorso professionale a Fabrica, rispettivamente nel 1995 e nel 2009.



Si comincia alle 19:00 con la lecture di Laia Abril, artista multidisciplinare la cui opera esplora e sviluppa tematiche legate alla femminilità e alla bio-politica muovendosi con naturalezza attraverso media differenti come fotografia, testo, video e suono.



A seguire la proiezione presso la sala cinema di Fabrica di “Incident” di Bill Morrison (30’, 2023, sottotitoli in italiano), un cortometraggio che ricostruisce una sparatoria della polizia avvenuta a Chicago nel 2018. Il regista utilizza le immagini registrate dalle bodycam indossate dagli agenti e dalle telecamere di sorveglianza ricreando la sparatoria e l’omicidio di Harith Augustus, un barbiere di 37 anni fermato perché in possesso di una pistola legalmente dichiarata. Una ricostruzione continua, simultanea e sincronizzata dell'evento in tempo reale.



Ingresso libero.