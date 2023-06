Rassegna "Landscapes" - Recital di Giovanni Andrea Zanon e Leonora Armellini

Venerdì 9 giugno alle ore 21 prosegue, nella chiesa di San Teonisto di Treviso, la nuova rassegna di musica, teatro, incontri organizzata dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e dall’associazione culturale almamusica433, con la direzione artistica di Stefano Trevisi. In programma un recital di Giovanni Andrea Zanon, violino, e Leonora Armellini, pianoforte, affermatissimi protagonisti nei palcoscenici dei teatri musicali internazionali. Musiche di Ludwig van Beethoven: Sonata per violino e pianoforte No. 7, Op. 30 No. 2; Henryk Wieniawski: Polonaise No. 1, Op. 4; Johannes Brahms: Sonata per violino e pianoforte No. 3 Op. 108.

Giovanni Andrea Zanon inizia lo studio del violino all’età di 2 anni. Nel corso della sua attività musicale vince oltre 30 concorsi nazionali e internazionali, tra i quali il Riviera Etrusca all’età di 4 anni, il Premio Nazionale delle Arti come miglior violinista dei conservatori italiani, il concorso di Novosibirsk in Russia dove ottiene anche tutti i premi speciali e il diploma di laurea al Wieniawski and Lipinski Violin Competition di Lublino.

Leonora Armellini è stata una giovanissima vincitrice del “Premio Janina Nawrocka” per la «straordinaria musicalità e la bellezza del suono» al Concorso Pianistico Internazionale “F. Chopin” di Varsavia (2010). L’esito è stato brillantemente confermato nell’edizione del 2021, con un Quinto Premio che ne fa la prima donna italiana ad aver scalato le vette della competizione considerata come il vertice del pianismo mondiale.

La stagione 2023, intitolata Landscapes, integra il repertorio classico e antico, al centro delle precedenti nove edizioni, con la musica jazz, il teatro civile, le performance nel paesaggio, dando spazio anche a incontri pubblici e podcast, rivolgendosi a un pubblico ampio ed eterogeneo.

Dopo aver ospitato, nella Chiesa di San Teonisto, l’Ensemble Phoenix Munich; Paolo Rumiz con Lara Komar, Giorgio Monte, Aleksandar Karlic, Vangelis Merkouris; Daniele di Bonaventura; Stefano Mancuso; Filippo Tantino con Rita Bincoletto, Pasquale Schiavulli e Tim Smethurst; Andrea Pennacchi con Giorgio Gobbo; Giovanni Andrea Zanon e Leonora Armellini, la stagione si sposterà a Casa Luisa e Gaetano Cozzi, sede della Fondazione Benetton Studi Ricerche nella campagna di Zero Branco, per gli ultimi appuntamenti, con Faber Teater, compagnia teatrale che accompagnerà il pubblico a vivere una esperienza fatta di canto e cammino (21 giugno); e con Francesca Benetti, tiorbista e chitarrista tra i più apprezzati musicisti della nuova generazione di interpreti della musica antica internazionale, che presenterà un concerto di rara ricercatezza e poesia, pensato appositamente per essere eseguito in un giardino (1° luglio). In occasione di quest’ultimo concerto della stagione, sarà offerto agli spettatori, a partire dalle ore 19 di sabato 1° luglio, un aperitivo nel giardino di Casa Luisa e Gaetano Cozzi, con possibilità di visita alla Casa e alla campagna circostante.

La stagione, promossa dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e da almamusica433, è organizzata dalla società strumentale Culturae srl e si svolge con il patrocinio della Città di Treviso e grazie al sostegno di CentroMarca Banca.

Si avvale anche del contributo di Centro Porsche Treviso, Regalgrid Europe srl, Crema Costruzioni snc.

Biglietti per venerdì 9 giugno

Ingresso intero 25 euro, ridotto (under 26, over 65) 20 euro

Acquistabili anche con Bonus docenti

Prevendita in Fondazione Benetton, via Cornarotta 7, Treviso, dal lunedì al venerdì, ore 9-13, 14-17; nella sede dell’evento, due ore prima dell’inizio dello spettacolo; o nel sito www.liveticket.it