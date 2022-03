Landscapes & sassofono

Nel pieno dell'estate, un concerto inedito, che accumuna elettro-pop music e jazz. Ancora una svolta per la rassegna Chiaro Contemporaneo del Giovedì al Caffi il 23 giugno con il concerto di elettro jazz con Mattia Dalla Pozza duo, sassofonista già al fianco di Jovanotti.



MATTIA DALLA POZZA

Inizia a suonare il sax a 11 anni sotto la guida del clarinettista Daniele Trincanato diplomandosi successivamente al conservatorio Antonio Buzzolla di Adria in musica classica con Fabio Petretti. Inizia così il percorso jazz al biennio di Rovigo, Amsterdam e vari seminari tra i più noti Siena jazz, Umbria jazz conseguendo borse di studio prestigiose per la Berklee C. of music di Boston. Ha vinto concorsi a livello internazionale sia musica classica che jazzistici (Umbria Jazz, Barga Jazz, Porsche Jazz, National Arts in Rome, Piacenza Jazz, Bergamo Jazz etc.) suonando inoltre in molti festival jazzistici nazionali e non e in numerosi teatri e club di tutta Europa.



Ha inciso dischi e collaborato a progetti totalmente differenti tra loro (jazz, rock, classica, pop, funk, dance, musica elettronica) in ambito classico ha suonato con varie orchestre e gruppi da camera ridotti mentre in ambito jazzistico con: MarcoTamburini, Fabrizio Bosso, Michele Polga, Tommaso Cappellato, Marcello Tonolo, Stefano Onorati, Marc Abrams, Jimmy Weinstein, Stefano Senni, Piero Odorici, Dee dee Brigtwater, Cherily Porter, Robert Bonisolo, Chris Cheek e molti altri. Nella musica pop ha fino ad ora collaborato con Jovanotti, Mengoni, Irene Grandi, Motel Connetion, Negrita, Giuliano Palma.