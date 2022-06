“Lanterne d'Estate" al Museo del Cenedese

Torna finalmente la manifestazione “Lanterne a Serravalle”, che si svolgerà nelle giornate di venerdì di tutto il mese di luglio (1, 8, 15, 22 e 29) con un ricco calendario di eventi. Per l’occasione, il Museo del Cenedese sarà aperto al pubblico anche di sera, dalle ore 20.30 alle ore 22.30. Inoltre, nelle serate dell’8, 15 e 29 luglio al museo saranno proposte delle interessanti e divertenti attività, indicate nel programma “Lanterne d’estate”, rivolte a bambini, famiglie ed adulti: “L’atelier della luce”, “Opere di luce”, “Fare creare e comporre al museo”. Per informazioni e prenotazioni, questi sono i recapiti da contattare: museivittorioveneto@aqua-naturaecultura.com, tel. 388.4741241.

“Siamo molto contenti che gradualmente si possano riprendere le attività che erano state sospese a causa della pandemia”, afferma l’Assessore alla Cultura Antonella Uliana. “Il Museo del Cenedese partecipa attivamente a questa manifestazione con l’apertura straordinaria al pubblico anche in orario serale e la proposta di alcune belle iniziative perfettamente in sintonia con il tema delle “Lanterne a Serravalle”. Ci auguriamo che ciò possa contribuire a far conoscere in modo piacevole il nostro patrimonio museale e a far trascorrere delle serate serene in questo splendido centro storico che tutti ci invidiano”.