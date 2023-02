Lato B – Il canzoniere di Lucio Battisti @Mattorosso

LO SHOW

Sabato 11 Febbraio

LATO B – Il canzoniere di Lucio Battisti

Alcuni tra i più importanti musicisti underground italiani al servizio del grande Lucio Battisti

Modalità d’ingresso

CENA + SPETTACOLO

Servizio live: 5€ a persona

Per prenotare chiama lo 0423303757

SOLO SPETTACOLO

10€ consumazione inclusa

Non è possibile effettuare prenotazioni

BIOGRAFIA LATO B

Lucio Battisti nel 1970, all’apice del successo, decise di smettere la propria attività live e non fece mai più un concerto per tutta la vita. Il “Lato B” è un progetto che nasce dalla voglia di riprendere il percorso laddove si era interrotto. Leo Pari, Gianluca De Rubertis (Studio Davoli, Il Genio), Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso) e Lino Gitto (Dellera, Green Like July) si uniscono per eseguire canzoni indimenticabili come “Ancora tu”, “Con il nastro rosa”, “Il tempo di morire”, “Mi ritorni in mente”, “Il mio canto libero”, “Pensieri e parole”, E penso a te” e tantissimi altri classici di Battisti-Mogol anni ’70, senza tralasciare anche le gemme più nascoste. Un omaggio ad uno dei più grandi musicisti italiani di tutti i tempi, che si tramuta in uno spettacolo capace di coinvolgere e far cantare e ballare il pubblico di ogni età.