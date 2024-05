Deborah Latouche e Damien Poulain a Fabrica

Mercoledì 22 maggio alle 19:00 Deborah Latouche, creative director e stilista britannica con origini caraibiche, e Damien Poulain artista francese, saranno a Fabrica per due conferenze aperte al pubblico, durante le quali racconteranno il loro percorso professionale iniziato a Fabrica rispettivamente nel 2000 e nel 2002.



Dopo anni di attività nel settore della moda come stilista e giornalista per testate e aziende come Elle Italia, The Sunday Times e Universal Music, Deborah Latouche ha lanciato SABIRAH, un brand di abbigliamento attento alla sostenibilità in occasione dell’edizione 2020 della London Fashion Week.



Damien Poulin è attivo nell’ambito del design, dell'architettura e degli ambienti naturali e costruiti dall’uomo. La sua impronta spazia dagli interventi monumentali ai dipinti di piccola scala che produce in una serie continua legata al luogo e al tempo.



Deborah e Damien terranno due workshop per i giovani residenti di Fabrica legati al tema della sostenibilità e della sensibilità verso l’ambiente.





Conferenze in inglese