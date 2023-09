Laura Tripaldi / Futuro soffice. Incontri con l'intelligenza dei materiali

Stasera, 14 settembre alle 19:00, Laura Tripaldi, scrittrice e ricercatrice indipendente, inaugura “Co-ecologies”, la sessione autunno-inverno del programma di residenza artistica di Fabrica, con una conferenza dal titolo “Futuro soffice. Incontri con l'intelligenza dei materiali”.



Il concetto di "softness" ("sofficità") viene usato nella scienza dei materiali per riferirsi a corpi deformabili e flessibili, capaci di adattarsi al proprio ambiente ed evolversi nel tempo. Questi materiali sfidano la nostra visione meccanica delle tecnologie e ci invitano a riconoscere forme non-umane di sensibilità e intelligenza. Quali sono le conseguenze tecnologiche, filosofiche, culturali e politiche nell’immaginare un mondo più "soffice"? In che modo il concetto di sofficità può guidarci, nella teoria e nella pratica, verso la costruzione di nuove co-ecologie future?



Laura Tripaldi lavora all'intersezione tra scienza, tecnologia e contemporary humanities. Ha tenuto corsi, seminari e workshop in molte prestigiose istituzioni accademiche e culturali in Italia e nel mondo. Il suo libro “Menti parallele. Scoprire l'intelligenza dei materiali”, edito da effequ nel 2020, è stato tradotto in inglese da Urbanomic e in spagnolo da Caja Negra. Il suo ultimo saggio “Gender Tech. Come la tecnologia controlla il corpo delle donne” è uscito nel 2023 per Laterza.



Ingresso gratuito senza prenotazione

Conferenza in lingua inglese

Live streaming nel canale YouTube di Fabrica



Per informazioni: press@fabrica.it