“Cambiamo contro il cambiamento climatico” è l’evento che LAV Treviso offre al pubblico per sabato 15 ottobre, ore 18, presso l’associazione di promozione sociale Due Mulini di Castelfranco Veneto, in via Marsala 1a. A presentare dati e proposte sarà Alice Pomiato, creatrice di contenuti green e formatrice, che si incentrerà in particolare sul ruolo della nostra alimentazione a base di carne e prodotti animali nel contribuire all’impatto ambientale.

“È ormai chiaro e confermato da numerosi organismi internazionali – dichiara LAV Treviso - come la produzione di carne e di alimenti correlati (latte, uova ecc.) impatti molto sensibilmente sull’ambiente e sulla salute umana, oltre che sugli animali allevati; e dalla pubblicazione del Rapporto FAO Livestock’s Long Shadow: Environmental Issues and Options in cui si denunciava l’enorme influsso negativo della zootecnia sull’ambiente, si sono susseguiti i rapporti e le dichiarazioni di autorevoli organismi internazionali che non cessano di sottolineare l’urgenza della riduzione del consumo di carne e dell’orientamento verso gli alimenti proteici di origine vegetale”.

A seguire l’incontro ci sarà un piccolo aperitivo etico e vegetale.

L’evento è a entrata gratuita con contributo libero e responsabile.