Il lavoro nella pandemia e i nuovi diritti per tutti

Esiste un mondo prima del Covid e uno post Covid. Crescita esponenziale dell’e-commerce e del delivery, smart-working e dad, settori essenziali e filiere produttive, i cambiamenti espressi dalla pandemia sono irreversibili? I consumi e il mercato del lavoro, i contratti, la conciliazione tempi di vita e di lavoro, i diritti e le tutele, il lavoro povero, la salute e la sicurezza, sono al centro della discussione sindacale e del confronto politico. Per tracciare un quadro della situazione pandemica nell’affrontare la questione lavorativa e occupazionale, la Filcams Cgil di Treviso ha interpellato gli esperti che si riuniranno online sui canali social del Sindacato trevigiano martedì 23 marzo dalle ore 17 per quello che sarà un evento web in piena regola.

«L’annuncio del vaccino credevamo che avrebbe rappresentato un segnale di speranza per tutti, ma i rallentamenti del piano vaccinale ci conducono in un’altra prospettiva e dimensione e da qui partiamo per confrontarci su cos’è accaduto nell’ultimo anno e su come agire nel prossimo futuro» ha detto Alberto Irone, segretario generale della Filcams Cgil di Treviso che ha organizzato e promosso l’iniziativa. Oltre a Alberto Irone a rappresentare la voce del Sindacato Alessio Di Labio, segretario nazionale della Categoria. Aprirà l’incontro il segretario generale della Cgil trevigiana Mauro Visentin. Interverranno il microbiologo Andrea Crisanti, professore ordinario all’Università di Padova, il sociologo Riccardo Emilio Chesta dell’Università Normale di Pisa, Anna Carreri, ricercatrice Ires Veneto e docente all’Università di Trento. A porre le questioni e scandire il dibattito la giornalista Sara Salin.