Lazy Bones Trio feat. Marco Di Maggio by Ruggeri

Special Event by Ruggeri



I Lazy Bones nascono nel 2023 sotto il segno del rock’n’roll, dalla collaborazione di tre esperti musicisti Toscani e Friulani, già componenti di band quotate a livello internazionale.



Alla chitarra, una leggenda nazionale: Marco Di Maggio è ad oggi, l’unico artista Italiano presente nella “Rockabilly Hall of Fame” Americana. Si è esibito in 24 Paesi, suonando in prestigiosi festival internazionali tra cui Montreaux Jazz Festival e Viva Las Vegas. La sua fama l’ha portato a collaborare con circa 70 musicisti, tra cui Dj Fontana (Elvis Presley), Dave Roe (Johnny Cash), Terry Williams (Dire Straits), e il suo brano “You’ll Be Mine” è stato inserito in una puntata della celebre serie TV “Friends”.

Ad accompagnarlo ci saranno i solidissimi Andrea Casti al contrabbasso e Luca Grizzo alla batteria: attivi nella scena rockabilly dalla fine degli anni Ottanta, hanno creato, condiviso e collaborato con moltissime band (Griz&Fizz, Capitan Jive, Abbey Town Jump Orchestra, Terribili di Tjuana, I Belli di Waikiki, Jumpin’ Bop, Cocktail Capers) incidendo diversi cd e suonando nei principali festival dedicati al genere, quali Summer Jamboree e Rhythm Riot.



Uno show che propone in modo brillante ed energico brani Rock and Roll rivisitati in chiave personale…iniziate a ballare!





Line Up



Marco Di Maggio – Chitarra E Voce



Andrea Casti – Contrabbasso