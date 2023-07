"Le mie ragazze di carta" - Il cinema in Piazza Rinaldi

Martedì 1 Agosto | 21:15

R…estate con Pazzia vi aspetta … al cinema!

? un film imperdibile! Girato a Treviso, narra l'adolescenza di tre ragazzi negli anni '70, il trasferimento dalla campagna Veneta e le sfide di un contesto urbano, e la società dell'epoca.

Le proiezioni si svolgeranno all'aperto presso Piazza Rinaldi a Treviso! ?

? Prezzo del biglietto:

?? Revolution: €3,50

? Novità 2023: ? Biglietto speciale a €3,50 per tutti i Film Italiani ed Europei! Non lasciartelo sfuggire!

In serata, assicurati di visitare il nostro piccolo bar, dove troverai uno spazio accogliente con snack, bibite e gelati! ???



https://teatrochepazzia.it/eventi/treviso-2023/