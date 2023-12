Le nuove povertà: una mappa - Convegno Cisl FNP

Una mappa per ragionare sulle nuove povertà nell’ultimo importante appuntamento dell’anno per i Pensionati della Cisl Fnp Belluno Treviso. L’appuntamento per almeno 200 collaboratori della Fnp fra segretari, dipendenti, responsabili di zona, recapitisti, responsabili comunali e volontari è fissato per venerdì 15 dicembre a partire dalle 10.15 al parco Mario Rigoni Stern di Falzè di Trevignano. Il consueto momento di incontro di fine anno del Sindacato dei Pensionati Cisl sarà un’occasione di approfondimento sui cambiamenti in corso anche nella società trevigiana e bellunese, fra invecchiamento della popolazione, digital divide, difficoltà di accesso alle cure e fiammata inflattiva.

“Le nuove povertà - spiega Franco Marcuzzo, segretario generale della Cisl Fnp Belluno Treviso - sono in crescita, sono diverse e colpiscono laddove le fragilità sono già presenti per problemi di salute, di isolamento sociale e di inadeguatezza degli assegni pensionistici. In questi mesi stiamo assistendo a un aggravamento della situazione per le enormi difficoltà nelle cure, con le liste d’attesa, il costante mancato rispetto delle classi di priorità delle prestazioni, tutti elementi che stanno spingendo i cittadini che se lo possono permettere verso il privato, e quelli che non hanno soldi a sufficienza a rinunciare a visite ed esami, in un contesto nazionale in cui si sta discutendo di una legge finanziaria che taglia le pensioni di medici e infermieri anziché rafforzare le risorse per la sanità e finanziare l’avvio della riforma sulla non autosufficienza che milioni di famiglie stanno aspettando da anni”.

Il tema delle nuove povertà sarà affrontato da diversi punti di vista. Dopo l’introduzione ai lavori da parte di Marcuzzo, prenderà la parola don Andrea Forest, direttore della Caritas diocesana di Vittorio Veneto, per un intervento che illustrerà l’impegno della Caritas sul territorio a sostegno dei più poveri. Successivamente interverrà Andrea Arnone, vicepresidente nazionale di Anteas, Associazione Nazionale Tutte le Età attive per la Solidarietà, nata nell’aprile del 1996 traendo spunto da diverse esperienze locali di solidarietà sociale - a partire da quella pionieristica di Moriago della Battaglia - promosse e sostenute dalla Federazione Nazionale Pensionati Cisl. Arnone racconterà le esperienze di Anteas per offrire aiuto e sollievo per le persone fragili e per le loro famiglie, un sostegno concreto che si traduce in trasporti sociali, consegna farmaci, centri anziani, Caffè Alzheimer.

Ultimo intervento previsto quello del sociologo Sergio Maset, che approfondirà la relazione fra anziani e tecnologie digitali. “Se da un lato, infatti, la capacità di utilizzo degli strumenti digitali costituisce un fattore fondamentale di autonomia delle persone anziane - spiega Marcuzzo -, dall’altro non si può pensare di lasciare indietro quegli anziani che invece hanno difficoltà con smartphone e computer”.