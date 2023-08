"Le otto montagne" - Il cinema in Piazza Rinaldi

Martedì 8 Agosto | 21:15

R…estate con Pazzia vi aspetta … al cinema!

? un film imperdibile! Pietro e Bruno, amici d'infanzia ora uomini, cercano di cancellare le impronte dei padri. Attraverso le difficoltà della vita, i due finiscono per ritornare a casa, sulle montagne.

Le proiezioni si svolgeranno all'aperto presso Piazza Rinaldi a Treviso! ?

? Prezzo del biglietto:

?? Revolution: €3,50

? Novità 2023: ? Biglietto speciale a €3,50 per tutti i Film Italiani ed Europei! Non lasciartelo sfuggire!



https://teatrochepazzia.it/eventi/treviso-2023/