"Le parole che non so dire" - Mostra personale di Be My Marlene

Sabato 16 marzo prossimo verrà inaugurata presso l'oratorio dell'Assunta di Piazza Cima, a Conegliano, la mostra “Le parole che non so dire” di Be My Marlene, firma del progetto artistico di Roberto Breda.



L'esposizione rimarrà aperta con ingresso libero fino a domenica 24 marzo, con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 9:00 – 18:00; sabato e domenica 9:00 – 20:00.