Ultimo evento del ciclo di incontri organizzati da ENAC Veneto dedicati al tema della parità di genere.



Dopo aver toccato la storia dei diritti delle donne in Italia, i concetti di discriminazione e inclusione, di BIAS e stereotipi, nel terzo e ultimo evento del progetto Minerva parleremo dell'uso delle parole.

L'evento dal titolo "Le parole contano: linguaggio inclusivo e non discriminatorio come strumento di parità" si terrà il 26 luglio alle ore 17.00 presso Libreria Lovat di Villorba.



La società cambia: con esse deve cambiare anche la lingua italiana?

Le novità nella comunicazione formale e informale: maschile o femminile sovraesteso.

Quale linguaggio usare nelle relazioni personali e di lavoro e perché utilizzare il femminile per identificare le professioni.



I libri della libreria Lovat faranno non solo da sfondo, ma saranno un utile supporto alla discussione.



Al termine del workshop è previsto un aperitivo per i partecipanti.



Relatrici degli eventi

Ilaria Trinca - avvocata, consulente per la parità di genere

Giorgia Zanin - esperta di comunicazione, marketing e Gender Equality Management

Marcon Jessica - coordinatrice progetto Minerva: STEAM al femminile



Come partecipare

EVENTO GRATUITO: L'iniziativa è finanziata dal FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR VENETO 2021-2027) e quindi non comporta costi / spese per i partecipanti.



Partecipazione aperta a tutta la cittadinanza, è però richiesta la compilazione della scheda anagrafica a questo link: https://forms.office.com/e/78DZxwwHg1



Per maggiori info: minerva@enacveneto.it | 0422 267445



Progetto nr. 6413-0001-1522-2022 Approvato con DDR nr. 652 del 22 giugno