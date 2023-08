Combinazioni Festival - Le signore parlano di soldi? Opportunità della parità di genere nel mondo del lavoro

incontro con Azzurra Rinaldi



testimonianze aziendali a cura di Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna

modera Micaela Faggiani



Soldi e femminile: un binomio che ha il sapore della libertà. Emancipazione economica e libertà dagli stereotipi di genere permettono a uomini e donne di camminare insieme verso una società più equa e più ricca, in tutti i sensi. Nell’incontro si affrontano i temi cardine della cura non retribuita e della violenza economica, oltre ai costi sociali dell’esclusione femminile, in termini di ingiustizia, malessere e mancata produzione di ricchezza. Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna e alcune aziende propongono testimonianze e casi concreti: esempi virtuosi per interpretare e favorire i cambiamenti sociali ed economici in atto, verso la parità di genere nel mondo del lavoro.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it / 3454813756



Azzurra Rinaldi è un’economista, docente di Economia politica all’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, attivista dei diritti delle donne e co-fondatrice di Equonomics e dei movimenti Il Giusto Mezzo e #DateciVoce, per portare il tema dell’equità di genere all’interno di aziende e istituzioni, di cui scrive in articoli e libri.



Micaela Faggiani è giornalista professionista con esperienza nella carta stampata e in tv (ora a La7). Ha fondato e amministra la numerosa community del Cantiere delle donne. Si occupa inoltre di social media per aziende ed enti pubblici e privati ed è attiva nel volontariato, anche come formatrice.