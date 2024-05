LE VIE FRANCIGENE A TAVOLA - VEDELAGO (TV)

10-11-12 Maggio 2024

Piazza Martiri della Libertà

Ingresso libero

Orari: 10:00 -24:00

Aperti a pranzo e cena

Quality Street Food con cibi delle Regioni lungo le Vie Francigene

Birre Francigene

Cibo, cultura e storia si fondono in un evento straordinario! Vedelago è orgogliosa di essere la settima tappa del tour nazionale delle cucine delle vie Francigene e della via Germanica Romea.

Immergiti in un viaggio culinario lungo le antiche rotte dei pellegrini, scoprendo autentici sapori e tradizioni secolari.

Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica, arricchita da incontri, degustazioni e momenti di condivisione.

Seguici per rimanere aggiornato su tutti gli eventi e le novità!



Per info: cuochimaster@gmail.com