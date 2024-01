La leggenda di Belle e la Bestia al Teatro Accademia

Il musical, travolgente e con un ritmo incalzante, grazie alla musica di Enrico Galimberti, è ambientato in un castello dove un giovane principe per la sua arroganza e prepotenza è stato trasformato in una una ripugnante bestia dal potente sortilegio di un mago senza ricordi. Tutto il suo regno è immerso nel sortilegio e solo una donna in grado di amarlo più della sua stessa vita potrà spezzare l’incantesimo riavvolgendo nuovamente lo scorrere inesorabile del tempo. L'incontro con Belle farà riaffiorare nella memoria della Bestia il vago e dolce ricordo di una principessa ormai dimenticata da tutto.

Una nuova storia di amore e di avventura raccontata in un musical travolgente, dall’epilogo inaspettato e mai raccontato.



Crediti

LU.DA Produzioni S.r.l.

presenta

Compagnia dell’Ora in LA LEGGENDA DI BELLE E LA BESTIA



Testi: Luca Cattaneo

Musiche: Enrico Galimberti

Regia: Luca Cattaneo

Coreografie: Silvia De Petri



Gallery



ph. Monica Irma Ricci