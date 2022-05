Centri estivi a tema Lego: tornano i Lab Summer Camp

Dopo il successo dello scorso anno, tornano i Lab Summer Camp, i centri estivi a tema Lego® organizzati dalla società LAB Literally Addicted to Bricks! Dal 27 giugno al 29 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30 (iscrizioni settimanali). I Lego® sono il gioco più amato da piccoli e grandi, oltre che la passione di Wilmer Archiutti collezionista da quasi 50 anni e titolare di Lab Literally Addicted to Bricks, società che dei mattoncini più famosi ne ha fatto un vero e proprio business.

Dopo il successo dello scorso anno, si concretizza anche per questa estate il progetto della società Lab di trasmettere a pieno il vero valore dei mattoncini: non solo ludico, ma anche educativo e formativo. Nascono quindi dei laboratori rivolti a bambini da 6 a 11 anni unici nel loro genere che alternano parti formative a parti di gioco. L'obiettivo è quello di favorire nel bambino lo sviluppo di competenze in ambito di manipolazione, progettazione, coordinazione occhio-mano, spazialità, socializzazione, capacità relazionali, astrazione e abilità logico-matematiche.

Per questo, i bambini organizzati in piccoli gruppi potranno esplorare il mondo dei mattoncini, cosicché la loro fantasia possa essere stimolata per usarli in maniera creativa.

Per maggiori informazioni su costi, iscrizioni e modalità: 324 906 6031, info@bricklab.net