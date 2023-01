Lo Di Angilla Trio live in "The Rebirth of Acid Jazz"

Il nuovo anno consacra il “V” tempio della musica jazz, nel cuore delle Colline UNESCO. L’esclusivo ristorante, adiacente all’Hotel “Diana”, propone anche per il 2023 la rassegna Jazz Loves Good Cooking, che coniuga piatti ricercati, ottime bollicine e grande musica. Venerdì 20 gennaio, a partire dalle ore 20:00, è in programma un main concert da non perdere: The Rebirth of Acid Jazz, con Leo Di Angilla (percussioni), Daniele Vianello (basso) e Marco Zago (tastiere).

Il progetto di Leo Di Angilla da più di un decennio percussionista di Jovanotti, è una rivisitazione in chiave minimale e groove di celebri standard jazz che hanno aperto nuove frontiere non solo nel linguaggio del jazz ma anche in ambito dance, funk e soul.

“Un concerto attesissimo - commenta Sauro Spagnol, guest relations manager Hotel Diana - per una rassegna che ha superato le aspettative, tanto per partecipazione quanto per apprezzamento. Nell’ultimo anno abbiamo ospitato alcuni fra gli artisti più interessanti del panorama nazionale ed internazionale, mescolando sonorità contemporanee e melodie raffinate. Siamo felici di aver proposto, e di continuare a farlo fino al prossimo giugno, un viaggio caleidoscopico fra la musica improvvisata e le sue declinazioni più sorprendenti”.



Leo Di Angilla ha alle spalle più di due decenni di esperienza sui palchi più importanti, non solo d’Italia. Ha collaborato con: Mike Patton, Tiziano Ferro, Elisa, Gemelli Diversi, Roy Paci e Aretuska, Anna Oxa, Airto Moreira, Ricky Gianco, Andrea Braido, Vittorio Matteucci, Daniele Di Gregorio, Marco Paolini, Cheryl Porter, Fabrizio Bosso, Paolo Birro, Mauro Beggio, Rosa Emilia Machado Dias, Nossa Alma Canta. Ha registrato nei dischi di: Adriano Celentano, Gianni Morandi, Tiziano Ferro, J-Ax, Max Pezzali, Gemelli Diversi, Luca Madonia, Andrea Braido, Pitura Freska, Raul Rojas, Vanesa Martin, Diego Martin, Cheryl Porter. Produce e pubblica dischi di musica elettronica e percussioni dal 1996 e dal 1995 conduce un’intensa attività didattica, è attualmente docente di percussioni alla scuola “Accademia del Suono” di Milano. Dal 2009 collabora con la software house inglese Outofthebit alla ideazione e realizzazione di applicazioni musicali per iPhone e iPad. E’ endorser official Korg, Latin Percussion, Remo, Zildijan, Schlagwerk e Ideas for Drummers.

Il progetto The Rebirth Of Acid Jazz è una rivisitazione, in chiave minimale ed estremamente incentrata sul Groove, delle atmosfere e delle reinterpretazioni di celeberrimi Standard Jazz, che hanno rivoluzionato il linguaggio musicale negli anni 90 e primi 2000, aprendo radicalmente nuove frontiere sia nel Jazz stesso che in ambiti più Dance, Funk e Soul.



A Valdobbiadene Leo sarà accompagnato da Daniele Vianello al basso e contrabbasso e da Marco Zago al piano e tastiere. La rassegna è a ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione.