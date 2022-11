Spettacolo "Il Leopardi filosofo"

Un evento promosso da Comune di San Fior e dalla Biblioteca Comunale di San Fior



Mercoledì 23 Novembre – Sala Polifunzionale San Fior - ore 20:45



Un percorso per (ri)scoprire Giacomo Leopardi interrogando il personaggio da diverse prospettive: storica, umana, filosofica e poetica. Un’occasione per interfacciarsi direttamente col vero grande testamento che il Poeta ci ha lasciato: una produzione vitalistica come poche, di un amore per il creato così grande da quasi collassare su se stesso. Giacomo Leopardi rappresenta l'uomo nelle sue speranze, contraddizioni, misteri, conquiste e fallimenti; un cosmo non più ascrivibile nelle semplicistiche etichette di “pessimismo” storico e cosmico



una produzione La Chiave di Sophia



Monologo di Fabio Dalla Zuanna – attore



Musiche Francesco da Ros



2 Incontri (Storico – Cosmico)



PRENOTAZIONE CONSIGLIATA



info@lachiavedisophia.com