Leroy Emmanuel, il ritorno di una leggenda

Grande attesa a Valdobbiadene per il sessionman della Motown music. Giovedì (grasso) 16 febbraio per intenditori.



Un giovedì grasso alternativo, contrassegnato dalla musica d’autore. Presso i locali del ristorante “V”, adiacente all’Hotel “Diana” a Valdobbiadene, nell’ambito della rassegna Jazz Loves Good Cooking - che coniuga piatti ricercati, ottime bollicine e grande musica - giovedì 16 febbraio, a partire dalle ore 20:00, è in programma un main concert che sigla il ritorno di una leggenda: Leroy Emmanuel.



Il carismatico sessionman e bandleader esponente della Motown music, insieme al batterista Vincenzo Barattin, ha dato vita da quasi tre lustri al progetto denominato International Soul-Brother. Un incontro fortunato e un sodalizio artisticamente interessante, che risale al 2010 quando Emmanuel giunge in Italia per la prima volta. È l’inizio di una serie di concerti dal successo clamoroso nei principali locali e festival del Belpaese.

A coronare il progetto, in occasione di uno straordinario concerto presso “Le Cantine de l’Arena” di Verona, uno storico Live ed il primo CD che Leroy registra a proprio nome in tutta la sua carriera. I brani contenuti nell’album ripercorrono la storia delle collaborazioni musicali di Leroy con splendide versioni di “My Girl” (The Temptations), “Brick House” (Commodores), “On Broadway” (The Drifters). Memorabili “I Heard It Through The Grapevine” e “What’s Going On”, interpretazioni che beneficiano della grande esperienza derivata dalle innumerevoli performance in compagnia dell'amico e collega Marvin Gaye. Nel 2015, stavolta in studio di registrazione, viene inciso il CD “EVERYTHING IS PERFECT” composto da sette brani cover e due originali fra cui il brano che da il titolo al CD, scritto e composto con Vincenzo Barattin. “Gli ingredienti per una grande serata, degna di un giovedì grasso, ci sono tutti”, afferma Sauro Spagnol, guest relations manager Hotel Diana. La rassegna è a ingresso gratuito.

È consigliata la prenotazione.





La sua carriera professionale ha inizio nella seconda metà degli anni ’60, quando fonda i The Fabulous Counts, con cui suona fino al 1996. A metà degli anni ’80 fonda la LMT Connection, cui partecipa come leader carismatico e chitarrista. Proprio con la LMT Connection viene notato da BB King, e la band viene scelta per aprire alcuni concerti del tour per l’80esimo compleanno del Re del Blues. Nel 2006 viene scelto per impersonare l’amico Marvin Gaye nell’episodio a lui dedicato nella serie di documentari “The Final 24 Hours”.