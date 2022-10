Les Brünettes - Popjazz @ XVIII Vivavoce International A Cappella Festival

Les Brünettes sono quattro giovani donne sicure di sé che hanno trovato la propria strada: la via femminile a cappella.



Non sono semplicemente virtuosismo e fascino di Les Brünettes ad essere così impressionanti, ma anche le potenti emozioni che sono capaci di risvegliare: esse infatti, scelgono il loro repertorio meticolosamente, senza cedere all'influenza mainstream della top 40.



Il programma della serata spazierà dai Beatles – di cui hanno realizzato il disco in una sessione di registrazione presso i famosi Abbey Road Studios di Londra – a brani caratterizzati da influenze pop, jazz e funk e persino rap, per esplorare nuove sonorità estetiche.



Dal loro primo incontro nel 2010 alla Mannheim University of Music and Performing Arts, il quartetto si afferma rapidamente sulla scena europea a cappella con arrangiamenti virtuosi che hanno dato loro importanti riconoscimenti: vincitrici dei Concorsi Internazionali A cappella di Lipsia, vokal.total nel 2013 di Graz (Austria) e dello Scala Vokal Contest di Ludwigsburg nel 2015; nello stesso anno si sono portate a casa il Primo Premio al Concorso Internazionale Finsterwalde Sänger.



Descritte dal Frankfurter Allgemeine Zeitung come una "bellezza voluttuosamente aristocratica", Les Brünettes sono state invitate in programmi televisivi e radiofonici in Germania (ZDF Heute Journal, Kölner Treff di WDR, Kaffee oder Tee di SWR, Klassik-Pop-et cetera (Deutschland Funk), e sono ampiamente seguite dalla stampa.



Giungono in Italia per la prima volta ospiti del VivaVoce International A Cappella Festival.