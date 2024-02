Let it Bean!

Slow Food Treviso celebra la Giornata mondiale dei legumi venerdì 9 febbraio presso Spazio Caffelarte.

Il 10 febbraio è la Giornata mondiale dei legumi, indetta per la prima volta nel 2018 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Con l'occasione di un aperitivo conviviale, vogliamo condividere e raccontarvi quanto la biodiversità leguminosa coltivata sia incredibilmente sorprendente.

I legumi testimoniano il piacere di sapori differenti, legati alla cultura gastronomica del territorio a cui appartengono. Inoltre, scoprirete che in cucina possono essere una vera rivelazione.

Ad accompagnarci alla scoperta dei legumi sarà Monica Campaner della Condotta Slow Food Veneto Orientale. Monica ha conoscenza profonda dell'universo degli ingredienti, è una cuoca d'esperienza e promuove da sempre la cucina stagionale e territoriale, tramandando tradizioni culinarie che non possono essere dimenticate.

Vi aspettiamo da Spazio Caffelarte in via Postumia 166/B - Paese (TV).

Venerdì 9 febbraio dalle 18:30

Degusteremo insieme quattro specialità a base di legumi perfette per l'aperitivo, accompagnate da due calici di ottimo vino



Contributo per la serata

€ 23 (€ 20 per soci Slow Food e under30)



? necessaria la prenotazione.