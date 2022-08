"Let's Royal" - Galletto party solidale

Domenica 18 settembre a Soffratta di Mareno di Piave è in programma un evento imperdibile: il Royal Galletto! Partecipando aiuterai la società di pattinaggio artistico Royal Eagles ad alleggerire le spese di trasferta per affrontare i World Skate Games il prossimo 6 Novembre in Argentina! Il grande gruppo, che quest'anno è vicecampione italiano e medaglia di bronzo agli Europei, in Sud America poerterà la coreografia "Nulla accade per caso".

L'unico e inimitabile pranzo Royal servito direttamente dagli atleti, con la collaborazione dei mitici ragazzi del Gas (Gruppo attivisti Soffratta) della Sagra di Soffratta, si terrà alle ore 12.30 presso il campo sportivo di Soffratta. Il ricavato sarà interamente devoluto per sostenere il nostro viaggio verso l’Argentina, in occasione del Campionato del Mondo!



Nel menù... GALLETTO!

"Il miglior galletto in circolazione ce lo abbiamo solo noi grazie agli amici del Gallileo di Fontanelle. Ad accompagnare il pranzo ci saranno le bevande eccezionali fornite dal Il Brindisi di Vazzola!".



Info e prenotazioni in DM su Instagram e su WhatsApp

?Marta +39 340 659 7832

?Giorgia +39 335 166 6241

?Giulia +39 348 637 7154

24 atleti ed un unico OBIETTIVO: i World Roller Games in Argentina

Il Grande Gruppo Royal Eagles è tornato in pista con la nuova coreografia dal titolo "NULLA ACCADE PER CASO". È la storia di ognuno di noi, della frenesia delle nostre giornate, degli impegni che si rincorrono e di quanto la vita a volte sappia essere imprevedibile! “La vita è ciò che ti succede mentre fai altri progetti” cantava John Lennon…e forse è proprio così. Ora il lavoro non si ferma, dopo l’argento al campionato nazionale e la medaglia di bronzo al Campionato Europeo, ci aspetta il grande appuntamento della stagione: i World Roller Games a Buenos Aires. Realizzare il nostro sogno non sarà semplice, il costo della trasferta è quasi totalmente a carico nostro e delle nostre famiglie. Noi ce la metteremo tutta ma il vostro sostegno è più che mai fondamentale! Aiutateci a volare in Argentina!

Forza ROYAL EAGLES

Per chi volesse contribuire alla raccolta fondi per la squadra, questo è il link sulla piattaforma online Gofundme.

Questo, invece, il profilo Instagram.