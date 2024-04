Lettori in chiostro - "L'Alfabeto di Dio" con il Cardinale Gianfranco Ravasi

Presentazione di "?’???????? ?? ???", l’ultimo libro del Cardinale Gianfranco Ravasi, il più noto biblista italiano, nonché presidente emerito del Dicastero per la Cultura e l’Educazione:



<<?’????????? ????? ?????????, ???????, ?' ????????? ?? ??????” (??? ????????)>> (§§ 13, 21 e 25).

Queste le parole d’ordine sulle quali si basa "?’???????? ?? ???", l’ultimo libro del Cardinale Gianfranco Ravasi, il più noto biblista italiano, nonché presidente emerito del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.



Una sorta di piccolo dizionario biblico, quello scritto dall’autore, che ?????????, ???????? ??? ????? ?? ????? ??????????? ? ???? ????? ???????' ?’??????? ? ??????? ???' ?????????? ? ???' ????????????? ????? ?????? ?? ???, sulla quale il credente fonda le proprie convinzioni: ?? ?????? ???????? ?????? ??? ??????? ?????????? ? ?? ?????? ??? ????? ??????????.



In modo chiaro, semplice ed esaustivo, in poco più di due pagine per ogni parola, ciascun vocabolo viene presentato nei suoi significati fondamentali, corredato da citazioni bibliche, che permettono al lettore di addentrarsi nella forma mentis dell’epoca.



Nell’introduzione infatti il Cardinal Ravasi fa notare come Gesù si esprimesse, secondo il contesto, in greco (lingua “franca” nell’impero romano), in ebraico ed in aramaico (lingua “volgare”) e come nelle varie lingue la stessa terminologia assumesse sfumature di significato diverse: da qui il necessario e faticoso lavoro di “ragguaglio” di ogni biblista ed il prezioso studio del Cardinal Ravasi.



??? La presentazione del libro, che fa parte della rassegna ??????? ?? ????????, avrà luogo ???????' ? ??????, alle ore 20.45, presso ?’?????????? ???? ???? ?? ??????????, alla presenza del Sindaco Fabio Chies e dell’Assessore alla cultura Cristina Sardi; moderatore d’eccezione Dino Boffo, già direttore di Avvenire e ReteTV2000.



?? Si raccomanda la prenotazione, presso lo IAT (0438-21230; iat@comune.conegliano.tv.it), gli uffici comunali (0438-413316; servizio.cultura@comune.conegliano.tv.it), oppure il nr. 3487033518.