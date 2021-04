Un menu completo + qualche segreto, a lezione di cucina con chef Andrea Conte

Un corso di cucina in 3 appuntamenti per imparare a realizzare 3 menù completi, dall’antipasto al primo al secondo, e carpire i segreti di cucina di un cuoco d’eccellenza.



Alla guida Chef Andrea Conte, curriculum di tutto rispetto, una laurea (inutilizzata) in Economia e un passato abbastanza recente nelle cucine di ristoranti stellati e non. Andrea, con cui collaboriamo dal 2018, è conosciuto a COOKiamo per le sue lezioni dedicate ai lievitati e alla cucina etnica. In realtà, oltre ad essere un profondo addicted dell’arte bianca, è uno chef a tutto tondo che ha dato prova di grandi capacità nei vari settori della cucina. Per cui siamo davvero felici di intraprendere questo nuovo percorso con lui, ancora una volta online.



UN MENù COMPLETO + QUALCHE SEGRETO è un corso per imparare a creare un intero menù da cuoco provetto in sole 2 ore, max 2 ore e mezza, per allietare nonché stupire i propri ospiti, dando vita a dei piatti in grado di sposarsi bene tra loro, belli da vedere e buoni da mangiare. Chi già conosce la cucina di Chef Andrea sa che le sue preparazioni sono estremamente curate sia nell’estetica del piatto che nell’equilibrio e nell’accostamento di gusti e sapori. Sarà un immersione g-astronomica nel bello e nel buono!



Un corso di cucina strutturato in tre lezioni serali, durante il quale andremo a preparare tre menù:



• MENU DI PESCE Mercoledì 5 maggio 2021



• MENU DI CARNE Mercoledì 12 maggio 2021



• MENU VEGETARIANO Mercoledì 19 maggio 2021



Clicca sul link di COOKIamo per leggere le ricette che andremo a fare!

