Bento, a lezione di cucina giapponese con chef Miki Hiura

Il Bento, anche detto Obento, è il celebre lunch box giapponese, che sta a significare il “cibo messo in un contenitore per portarlo fuori”.



Il classico bent? è un pasto completo composto in genere da riso, verdure e carne oppure pesce. La disposizione degli alimenti all’interno della scatola è molto accurata, e si materializza in geometrie, giochi visivi e a volte disegni fantastici che si ispirano al mondo delle anime e dei manga.



In questa lezione immersiva nella cultura del Sol Levante, impareremo a preparare: gli iconici triangolini di riso Onighiri; la frittata giapponese Tamagoyaki; le fette di maiale Buta no shogayaki, marinate e saltate in padella; i coreografici Tako e Kani soseji; infine le Carote tagliate a julienne e saltate in salsa di soia Ninjinkinpira. Cinque preparazioni made in Japan per dare forma al nostro cestino giapponese!



La lezione sarà tenuta dalla cuoca di Tokyo Miki Hiura, nel super spazio creativo in Officina, a due passi da Viale della Repubblica, alle porte di Treviso.