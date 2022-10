Lezioni di cucina green con chef Alessio

L’universo magico delle verdure in questa stagione ci offre dei prelibati doni di natura, per cui abbiamo deciso di proseguire col ciclo di golosissime lezioni di cucina dedicate ai prodotti stagionali.



Questi sono due appuntamenti da non perdere se: 1) ami il mondo delle verdure, e in particolare la Zucca e il Cavolo nelle sue mille varietà 2) vuoi imparare a preparare qualcosa di diverso per conquistare – ovvero – prendere letteralmente per la gola… il/ i tuoi ospiti!



Con uno Chef d’eccezione, Alessio Trevisiol, dal curriculum brillante e dalle mani d’oro, che in cucina si traducono in ricette buone da mangiare e belle da vedere, equilibrio di sapori, armonia dei colori nel piatto…



Due lezioni di cucina green, sana e sostenibile, dedicate a:



FUORI DI ZUCCA!

martedì 1 novembre, alle 20



Eh sì, perché noi siamo proprio fuori per la zucca! Così allegra, dolce, colorata. Regina trionfante delle tavole d’autunno, la zucca è un prodotto di stagione super versatile, adatto per innumerevoli preparazioni dolci e salate, e oltretutto salutare, perché ricco di fibre, sali minerali e vitamine. Gli ottimi valori nutrizionali associati alle numerose proprietà benefiche, rendono la zucca un prodotto eccellente, da mettere nel carrello della spesa almeno una volta a settimana.



In questo appuntamento Alessio ci fornirà una serie di informazioni per trattare questo ortaggio dal sapore delicato e ci insegnerà passo passo le ricette per creare un antipasto, un primo e un secondo piatto alternativi, con i quali potrete stupire i vostri commensali!



Ecco le tre favolose preparazioni che andremo a fare:

- Flan di zucca con pane panko al timo, porro e liquirizia

- Pacchero ripieno di ricotta e zucca al rosmarino, fonduta di robiola e semi tostati

- Coda di gambero scottata, bacon croccante, petali di cipolla rossa e purea di ceci e zucca





E CHE CAVOLO! NERO, RICCIO, CAPPUCCIO ETC...

martedì 29 novembre, alle 20



Cavolo nero, Cavolo Cappuccio viola, Cavolfiore, Broccolo Romano, Cavolo Riccio… Sono davvero tantissime le varianti di cavolo con cui si può giocare in cucina e creare piatti strepitosamente buoni. Detox, antinfiammatorio, anti radicali-liberi, ricco di vitamina A, C, calcio, fibre, ferro, omega 3, omega 6… è una delle verdure più nutrienti e salutari al mondo, per questo dovrebbe essere onnipresente nelle nostre tavole d’autunno.



Anche in questo appuntamento green, Chef Alessio ci aiuterà a imbastire un intero menù a base (non solo) di Cavolo, strutturato in antipasto, primo e secondo piatto.



Di seguito le ricette buonissime che andremo a mettere in pratica con Alessio:

- Involtino di cavolo nero e zucca con sarda gratinata e stracciatella di burrata

- Orzotto mantecato al pesto di cavolo cappuccio viola, anacardi e mela

- “L’incavolata” : insalata tiepida di broccolo romano e olive taggiasche, straccetti di pollo agli agrumi, cremoso di cavolfiore e chips di cavolo riccio



CHEF ALESSIO TREVISIOL: trevigiano, classe 1987, segno zodiacale Scorpione. Si forma all’Istituto Alberghiero Alberini di Treviso, diplomandosi nel 2006. Inizia subito dopo la sua gavetta nella cucina di Vera Terra a Treviso, al tempo primo ristorante biologico vegetariano comparso in città, divenendo Sous Chef. Dal 2010 al 2017 lo troviamo, sempre in centro a Treviso, ai fornelli del noto Basilico 13, anche questo con una forte connotazione “green”. Dal 2018 diventa Chef e responsabile di cucina di Alchèmia di Quinto (un progetto legato ad un concetto di cucina biologica e salutare). Da luglio 2021 ha arricchito di colori e sapori il ristorante Colonia Agricola, proponendo menù (non) solo vegetariani, utilizzando in prevalenza le materie prime che qui si coltivano, seguendo i criteri di una illuminata agricoltura biologica “sociale”.



Di se stesso ci racconta: “La stagionalità per me è molto importante, tanto quanto l’attenzione alle ricette tipiche di ogni territorio. Da quando ho terminato la scuola ho passato la maggior parte del mio tempo in cucina. Scandisco le mie giornate a tempo di servizi, pranzi e cene, impiattamenti, ordini, gestione delle materie prime sempre con grande attenzione, passione e sacrificio. Nei piatti che preparo e in tutte le preparazioni parto sempre da un pensiero. Buona parte dei cuochi, nel raccontare le loro ricette citano sempre le loro nonne e i ricordi di quando da bambini cucinavano insieme a loro. Io dalle mie nonne non ho imparato a cucinare… da loro ho imparato cos’è il rispetto, cosa sono i veri valori, cos’è l’impegno e il sacrificio e cerco di rispecchiare tutto ciò quotidianamente nel mio lavoro, nei piatti e nel rapporto con le persone che condividono con me queste esperienze. Con il tempo ho imparato che non conta la perfezione… ma la ricerca dell’equilibrio. Qual’è il mio ingrediente preferito? Il rispetto… E il mio piatto preferito? Quello vuoto… “



QUANDO: Martedì 1 novembre e Martedì 29 novembre 2022. Dalle 20 alle 22.30 / 23 max



DOVE: TANALIBERATUTTI, la nuova sede di COOKiamo (a partire da ottobre 2022) in Corte San Francesco, Viale Burchiellati 12, Treviso (siamo nella corte interna appena dopo la farmacia Testa D’Oro, davanti al mega parcheggio di Piazzale Burchiellati, per cui potrete parcheggiare praticamente davanti ? )