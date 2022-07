Operaestate Festival Veneto: "Libera la natura" in scena a Villa Bolasco

Operaestate e Università di Padova tornano a collaborare in occasione degli 800 anni dell’Ateneo. Operaestate Festival Veneto, nato a Bassano del Grappa (VI) nel 1981, è un festival multidisciplinare di danza, teatro, musica, lirica, di grande rilievo nazionale ed internazionale.



Tre scrittrici e tre danz’autrici trovano uno spazio comune di meraviglia, in cui dialogare ed esplorare come l’arte della parola e della danza possano incontrarsi nella musicalità e nel ritmo. Le tre performance, avvolte da una scenografia di natura e architetture e da una calante luce naturale, si inseriranno in diversi spazi di Villa Parco Bolasco. Il pubblico, scegliendo di volta in volta la propria prospettiva di visione, diventerà così parte integrante della scena.



Info e prenotazioni: www.villaparcobolasco.it/appuntamento/libera-la-natura/