Combinazioni Festival - Liberare il lavoro. Dalle grandi dimissioni alla ricerca di senso

incontro con Francesca Coin e Vittorio Pelligra



modera Valentina Calzavara



Si può veramente essere liberi quando si lavora? Negli ultimi anni sempre più persone si sono dimesse, perché è cresciuta l'indisponibilità a sottostare a regole vessatorie. Questo incontro analizza le ragioni della crescita di tale tendenza e si chiede quali siano le alternative alle dimissioni per riconquistare salute, relazioni e tempo per la nostra vita. Perché la libertà è necessaria affinché il lavoro diventi generatore di senso.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it / 3454813756



In caso di maltempo, l’incontro si terrà nell’auditorium della Biblioteca Comunale di Montebelluna



Evento in collaborazione con Festival Nazionale dell’Economia Civile / NeXt Nuova Economia per Tutti



---



Francesca Coin, sociologa, si occupa di lavoro e diseguaglianze sociali. Dopo il dottorato di ricerca conseguito negli Stati Uniti, fino al 2022 ha lavorato come docente all'università di Lancaster, nel Regno Unito. Ora insegna alla SUPSI, in Svizzera. Scrive su “internazionale” e “L'Essenziale”.



Vittorio Pelligra insegna Politica Economica all’Universita? di Cagliari. Direttore del comitato scientifico della SEC-Scuola di Economia Civile, co-fondatore di Wecoop e di Smartlab, societa? attive nel settore dell’edutainment e della data science, scrive su “Il Sole 24 Ore”.



Valentina Calzavara, giornalista professionista, ha realizzato reportage pubblicati da diverse testate cartacee e online, tra le quali “Repubblica”, “La Stampa” e “Grazia”, ottenendo prestigiosi riconoscimenti.