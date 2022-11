Liberforumfilm - "Chi vuol esser lieto, sia!"

Il film

Un film che sperimenta l'ibridazione tra la comicità fisica, buffonesca, la commedia degli equivoci, il film d’azione: il tutto tra la verve comica e la sintonia di un ottimo cast come catalizzatori della narrazione. Una prima parte esilarante seguita da un'inattesa svolta “action” con battute e situazioni divertenti e gustose.



La storia di una persona alle prese con l’ipocondria, una vicenda individuale come pretesto per affrontare un macro-tema, con ironia e spirito, of course. Come vive un ipocondriaco ai tempi di internet e dei social network? Molto, molto, molto … peggio di prima!