Liberforumfilm - Storie di sport e atletica

Per la rassegna LiberForumFilm dedicata a Storie di Sport, presentiamo in sala Damiano Chiesa lunedì 15 maggio la storia di una delle leggende dell’atletica olimpica che trovò riscatto umano nel pieno del regime nazista. Emerge dal film lo straordinario sforzo atletico e e la volontà di un giovane atleta di colore che già discriminato nel suo paese riuscì ad arrivare al trionfo olimpico, ma vivendo in un epoca difficile, poco guadagnò dalla sua classe, dalla sua forza, dalla sua fama. Questo film, che racconta una storia di riscatto umano, bene viene introdotto dal libro "Due pedali per volare" presentato il precedente mercoledì 10 in Biblioteca Villa Altan a Campomolino di Gaiarine.