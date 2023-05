Liberforumfilm - Storie di sport

Per la rassegna LiberForumFilm dedicata a Storie di Sport, presentiamo in sala Damiano Chiesa lunedì 22 maggio una commedia francesce, ispirata da una storia vera, della rinascita esistenziale nell’acqua di un pugno di ormai stagionati maschietti depressi, una curiosa vicenda di una squadra maschile di nuoto sincronizzato che si trasformano in un gruppo irresistibile, fragile e buffo allo stesso tempo.

Questo film, scritto con divertente intelligenza e semplicità, trova proprio nell'acqua il collegamento migliore con il libro "A bracciate" presentato il precedente mercoledì 17 in Biblioteca Villa Altan a Campomolino di Gaiarine.