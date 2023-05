Liberforumfilm - Storie di sport "Takeaway"

Per la rassegna LiberForumFilm dedicata a Storie di Sport, presentiamo in sala Damiano Chiesa lunedì 29 maggio Takeaway che narra la storia toccante e purtroppo sempre attuale, di una giovane talentuosa podista il cui sogno di gloria viene contaminato dall’inganno del doping, nel quale il compagno e allenatore la trascina. Per quest’ultimo film la presenza alla proiezione del regista Renzo Carbonera (nelle sale con il recentissimo Pluto) sarà una chicca preziosa della rassegna cinematografica, che di persona potrà parlarci del suo film, delle motivazioni e degli obiettivi.

Questo film, nel quale diventano centrali i personaggi e i rapporti tra loro, trova nel tema del doping il giusto collegamento con il libro "Il ciclismo nel sangue" presentato il precedente mercoledì 24 in Biblioteca Villa Altan a Campomolino di Gaiarine.