Liberforumfilm torna con la proiezione di "Tutto il mio folle amore"

Il film "Tutto il mio folle amore" di Gabriele Salvatores è liberamente ispirato al romanzo "Se ti abbraccio non aver paura" di Fulvio Ervas, opera che racconta la storia vera di un padre e di un figlio autistico, Franco e Andrea Antonello, che partono per un viaggio senza meta in moto. Salvatores scrive una favola di timori e di amore, di porte chiuse che improvvisamente si spalancano come le braccia di Vincent, di un viaggio per adulti e ragazzi dopo il quale nessuno sarà come prima. Tutto il mio folle amore narra una storia importante e urgente, attraverso un ragazzo speciale, Vincent, che grazie al viaggio con il padre fa un passo avanti nella sua maturazione.