Webinar "Libertà di pensiero: rendiamo una realtà i diritti umani"

Webinar informativo dei volontari Gioventù per i Diritti Umani.



COSA SONO I DIRITTI UMANI?

Se andassi a chiedere alle persone per la strada: “Che cosa sono i diritti umani?” potresti avere molte risposte diverse. Ti elencheranno i diritti che conoscono, ma pochissimi conoscono tutti i loro 30 diritti.



Un diritto consiste in una libertà di qualche tipo. È qualcosa che ti spetta, per il fatto di essere umano.

I diritti umani si basano sul principio del rispetto nei confronti dell’individuo. La loro premessa fondamentale è che ogni persona è un essere morale e razionale che merita di essere trattato con dignità. Sono chiamati diritti umani perché sono universali. Mentre alcune nazioni o singoli gruppi godono di diritti specifici che si applicano esclusivamente ad essi, i diritti umani sono i diritti che appartengono ad ogni persona semplicemente perché è viva, indipendentemente da chi sia o da dove viva.



Tuttavia, molte persone, se si chiede loro di menzionare i propri diritti, citeranno soltanto la libertà di parola e di fede o forse un paio di altri diritti. Non c’è dubbio che questi diritti siano importanti, ma il raggio di applicazione dei diritti umani è molto vasto. Significano potere di scelta e opportunità. Significano libertà di ottenere un lavoro, di intraprendere una carriera, di scegliersi il proprio partner e di crescere i propri figli. Includono il diritto a viaggiare in lungo e in largo, di lavorare con profitto senza essere maltrattati, senza subire abusi e senza la minaccia di un licenziamento arbitrario. Comprendono persino il diritto al tempo libero.



In passato, non c’erano diritti umani. Successivamente si sviluppò l’idea che le persone dovessero avere determinate libertà. Quell’idea, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, diede infine alla luce il documento noto come Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed i trenta diritti che appartengono ad ognuno.



LIBERTÀ DI PENSIERO

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione, idea o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione, le proprie opinioni o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.



WEBINAR INFORMATIVO

I volontari di Gioventù per i Diritti Umani vogliono “rendere i diritti umani una realtà, non un songo idealistico”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard. Per questo organizzano un webinar informativo gratuito che si terrà Venerdì 26 Febbraio alle ore 20:30 su ZOOM. Come ospite speciale interverrà Svamini Shuddhananda Ghiri, monaca induista e membro dell'Unione Induista Italiana - Sanātana Dharma Saṃgha.



L’accesso è libero a chiunque desideri approfondire il tema dei diritti umani. Per iscriversi inviare una email all’indirizzo gioventuperidirittiumaniitalia@gmail.com







