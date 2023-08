Combinazioni Festival - Libertà e uguaglianza. Rimettiamole insieme

incontro con Fabrizio Barca

introduce Alessandro Franceschini



Libertà di opinione, di voto, di andarsene o anche di partecipare alle decisioni, abbattendo gli ostacoli che impediscono il “pieno sviluppo della persona umana”? Libertà nella comunità, nella nazione o globale? E ancora: uguaglianze economiche, o anche di accesso ai servizi e alla ricchezza comune, o anche di riconoscimento? Libertà e uguaglianza: contrapporle è l’arte di chi ha potere e non vuole cederlo.



Prenotazione consigliata



L’incontro è organizzato in collaborazione con la Cooperativa Pace e Sviluppo come anteprima di 4passi, festival dell’economia solidale e sostenibile (info e programma www.4passi.org)



Fabrizio Barca, statistico ed economista, è stato dirigente di ricerca in Banca d'Italia, capo dipartimento della politica pubblica per lo sviluppo nel ministero dell'Economia e delle Finanze e ministro per la Coesione Territoriale nel governo Monti. Ha insegnato in diversi atenei italiani e francesi. È co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità.



Alessandro Franceschini, Presidente di Altromercato dal 2020, da quasi 30 anni è impegnato nell’ambito del Commercio Equo e Solidale. Già Presidente della Cooperativa Pace e Sviluppo, ha ideato e coordinato la Fiera 4Passi di Treviso e promosso nel 2015 l’organizzazione della Fair Trade Week a Milano.