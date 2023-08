Combinazioni Festival - Libertà di movimento. Il diritto di restare e la libertà di migrare

incontro con Valerio Calzolaio e Arianna Poletti



Gli esseri umani sono evoluti grazie alle migrazioni, in atto da milioni di anni. Anche per questo la libertà di migrare è da garantire, soprattutto nel momento in cui i cambiamenti climatici e le emergenze politiche, sociali ed economiche provocano flussi forzati. Ovviamente va altrettanto tutelato il diritto di restare nel proprio Paese. Dopo un’estate di naufragi e di nuovi accordi politici è urgente e necessario riflettere sul racconto delle migrazioni e sulle dinamiche che muovono un Mediterraneo sempre più globale; cercare parole nuove, rimettere al centro il diritto alla mobilità e un’equa politica dei visti.



Valerio Calzolaio, giornalista e saggista, è stato deputato per quattro legislature e sottosegretario al Ministero dell’ambiente, oltre che docente di Diritto Costituzionale. Nell’ultimo decennio ha pubblicato saggi di storia politica sul Novecento e di divulgazione scientifica sulle migrazioni.



Arianna Poletti, giornalista freelance basata in Tunisia, collabora con diverse testate italiane e internazionali, occupandosi di questioni sociali, ambientali e postcoloniali tra le due rive del Mediterraneo. Recente la sua inchiesta sui finanziamenti italiani alla guardia costiera tunisina.