Alla Libreria Canova arriva PIF per presentare "La disperata ricerca d'amore di un povero idiota"

Martedì 29 Novembre, PIF sarà ospide di Libreria Canova a Treviso per presentare il suo nuovo libro: “La disperata ricerca d’amore di un povero idiota” edito da Feltrinelli.

L’autore sarà disponibile per scambiare quattro chiacchiere con i presenti e firmare le copie del libro.

Pif torna al romanzo con la sua voce inconfondibile e lo sguardo intelligente e critico, eppure sempre pieno di tenerezza, sulle contraddizioni del nostro presente, sulle fragilità fra il tramonto delle vecchie certezze e i falsi miti di nuove verità. Un romanzo picaresco ed esilarante sull’amore.

“Arturo è alla ricerca delle sette anime gemelle scelte per lui da un nuovo algoritmo. Esiste l’anima gemella? Ed è una sola oppure sono tante? Un viaggio attorno al mondo cercando l’amore.”

Contattaci per prenotare il tuo pass d’ingresso prioritario acquistando il romanzo presso la nostra libreria! Ti riserveremo l’accesso agevolato.

LIBRERIA CANOVA

Piazzetta Lombardi, n. 1 Treviso



canova@lelibreriesrl.it