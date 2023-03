Alla Libreria San Leonardo Luca Raffaelli presenta il suo romanzo "Lo spazio dentro"

Venerdi 3 marzo alle ore 18:00 negli spazi della Libreria San Leonardo a Treviso, Luca Raffaelli presenta il suo romanzo Lo spazio dentro, Mincione Edizioni affiancato dal giornalista Alessandro Comin.

Lo spazio dentro è il primo romanzo di Luca Raffaelli, giornalista e tra i maggiori esperti italiani di animazione e fumetto. Nel romanzo si utilizza la moderna forma di narrazione epistolare di una chat in rete nella quale si articola un dialogo tra un uomo e una donna, distanti e sconosciuti. La comunicazione tra i due protagonisti avviene in assenza di filtri e giorno dopo giorno, si assiste alla nascita di una relazione profonda fatta di vera comprensione, affinità, intimi dialoghi, confessioni, sensualità, e sentimento giungendo al raro risultato della condivisione dei segreti delle proprie esistenze.

Ne Lo spazio dentro la descrizione fisica dei due protagonisti è assente. L’autore preferisce farceli conoscere attraverso l’indagine profonda della loro l’interiorità, conferendole molto più valore del loro aspetto esteriore. I due si raccontano usando parole di altri, sussurrando ricordi frammentati della loro vita, fino a raggiungere gli spazi necessari per parlare di sé. Il romanzo di Luca Raffaelli ci offre inoltre l’inedita prospettiva maschile della perdita di un Amore, raccontandoci cosa succede al corpo, alla mente e all’anima di un uomo davanti ad un lutto del cuore, a una sparizione alla quale non era preparato. È una visione insolita e inedita, capace di appassionare e commuovere. L’autore con la sua scrittura delicata entra in punta di piedi tanto nella psiche maschile quanto in quella femminile, delineando magistralmente un contesto intriso di quell'amore che si può definire "assoluto". Perché non è con gli occhi che si può vedere questo tipo di amore. Questo amore ha solo bisogno di essere capito e condiviso.



Luca Raffaelli è particolarmente abile nel raccontare la diversa sensibilità con cui i due protagonisti vivono le vicende della vita. I due personaggi, nelle loro conversazioni, alternano alle parole d’amore argomenti difficili e dolorosi come la mutilazione genitale, il sesso a pagamento, il tradimento fino ad affrontare il tema della violenza domestica, argomenti trattati sempre in un contesto di delicata tenerezza.



Tra colpi di scena e momenti di commozione, una domanda scorre costante tra le pagine del libro: ma siamo sicuri di sapere cosa sia l’amore? La sensibilità riservata dall’autore alla prospettiva femminile e alle difficili situazioni cui le donne sono spesso soggette, sono temi molto cari all’azienda vinicola Vite In Rosa di Valdobbiadene che ha perciò deciso di sostenere la presentazione de Lo spazio dentro a Treviso, offrendo un assaggio dei suoi prodotti frutto di lavoro tutto al femminile.

Libreria Universitaria San Leonardo a Treviso - Spazio espositivo nel cuore della città che legge. Da vent'anni al servizio di studenti e lettori da 0 a 99 anni. Piazza Santa Maria dei Battuti 16 – Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

LUCA RAFFAELLI

Luca Raffaelli, (https://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Raffaelli) scrittore e giornalista, è fra i massimi critici nel campo del fumetto e del cinema d’animazione. È nel Guinness dei primati come columnist più longevo per i 28 anni e mezzo della rubrica Nuvolette sul settimanale Lanciostory. Da più di 30 anni collabora a Repubblica e suoi supplementi. È una delle voci di Wikiradio, RadioTre. È tra gli sceneggiatori del lungometraggio Johan Padan a la discuverta de le Americhe dalla omonima piéce di Dario Fo. Una sua canzone, Ninna Pa', è stata incisa da Mina nell’album “Lochness”.

Direttore artistico di festival come Cartoombria, Castelli Animati, Romics, La città incantata e Sardinia Film Festival, è il curatore dell’esposizione permanente del PAFF International Museum of Comic Art di Pordenone. Tra le sue ultime pubblicazioni il fumetto Ciao mamma vado in Giappone con Enrico Pietropaoli (Tunuè), trasposizione di un suo romanzo pubblicato da Einaudi ragazzi Che cos’è un fumetto con Valerio Bindi (Carocci). Autore de Le Anime Disegnate (Tunuè) saggio di riferimento per il cinema di animazione, di recente traduzione in francese (Mincione Edizioni).

Lo Spazio Dentro è il suo primo romanzo rivolto agli adulti.

MINCIONE EDIZIONI

Casa editrice Indipendente fondata e diretta da Mariangela Mincione, pubblica opere dalle quali si intraveda la bellezza della vita, andando oltre, andando verso, divenendo occhio sul mondo.

4 le collane attraverso le quali Mincione Edizioni declina questo principio fondante, Vita Vitae per le narrazioni biografiche; Narrativa che ospita in gran parte autori contemporanei; Poesia, collana diretta da Sheila Concari; Entroterra che enumera saggi di vari argomenti.

Mincione Edizioni ha sede a Bruxelles. Pubblica in lingua italiana e francese.

Si propone come casa editrice crossculturale diffondendo autori italiani in Belgio e pubblicando autori belgi in Italia.

Tra le sue ultime sfide, unire alla narrativa la tecnologia.



ALESSANDRO COMIN

Trevigiano, giornalista professionista, già caporedattore centrale al fascicolo nazionale del “Gazzettino” e corrispondente dell’agenzia “Ansa”, dal 2017 è al “Giornale di Vicenza” come responsabile dell’area del Bassanese e dell’Altopiano. Scrive di Cultura e Spettacoli, è inviato alla Mostra del Cinema di Venezia ed è membro della Grande giuria del premio letterario Comisso.

VITE IN ROSA – UNA STORIA DI DONNE

Vite in Rosa è l’Azienda vitivinicola della famiglia Carniel, creata dalla Nonna Angelina e tramandata per discendenza femminile. Gestita prima dalla figlia Laura e ora dalle nipoti Sara e Giuliana, con una visione empatica e densa di sensibilità:

- creare vino ad alto profilo rispettando l’ambiente e facendo produrre alla vite la giusta quantità di grappoli;

- condividere la loro storia e coinvolgere le persone a livello emozionale; - Interagire e confrontarsi con le persone creando collaborazioni positive; - sviluppare progetti costruttivi per offrire nuove opportunità a donne in difficoltà; - raccontare storie valoriali di Donne che, a diversi livelli, hanno una connessione con Vite in Rosa. Vite in Rosa ha sede nel cuore delle colline di Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità.

www.viteinrosa.it