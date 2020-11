Farra di Soligo, la biblioteca riparte con il prestito dei libri dalla finestra

Nel rispetto delle norme previste dal Dpcm del 3 novembre 2020, la biblioteca comunale di Farra di Soligo è chiusa al pubblico dallo scorso 6 novembre. Tuttavia, poiché l'amministrazione comunale ritiene fondamentale poter garantire il servizio di prestito di libri e dvd nel pieno rispetto delle norme, è stato riattivato il servizio “Libri alla finestra”.

La modalità, già utilizzata durante il primo lockdown, prevede l’utilizzo del lato est della Biblioteca, dotato di ampie finestre da cui poter effettuare il passaggio del materiale senza accedere all’interno dei locali della biblioteca stessa. L’ingresso contingentato verrà garantito dall'accesso su appuntamento, che può essere fissato telefonando al numero 0438901580 o inviando un’e-mail a biblioteca@farra.it. Rimane un punto fermo la necessità di utilizzare i dispositivi di protezione individuali e di mantenere il distanziamento anche all’esterno dei locali. Visto che gli utenti non potranno entrare in Biblioteca, sulle vetrate fronte strada sarà allestita una ricca vetrina di novità librarie recentemente acquistate grazie al contributo di 5mila euro ottenuto dal “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” disposto dal Decreto Ministeriale n. 267 del 4 agosto 2020, a sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria. Il sindaco Mattia Perencin dichiara: «I nostri utenti ci chiedono di continuare ad erogare il servizio di prestito anche in questo periodo di restrizioni, cosa che intendiamo fare, naturalmente nel pieno rispetto della vigente normativa anticontagio - e prosegue - In queste settimane stanno arrivando in Biblioteca centinaia di nuovi libri, che spaziano dalla narrativa per ragazzi, a quella per adulti, alle guide su escursioni e passeggiate nelle nostre zone collinari e in quelle montane. Acquisti fatti anche tenendo conto dei tanti suggerimenti che ci sono arrivati dai nostri utenti. Non mi resta che augurare a tutti buona lettura».