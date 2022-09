Orario non disponibile

Quando Dal 30/09/2022 al 02/10/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Susegana

Ritorna "Libri in Cantina. Mostra della piccola e media editoria" 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2022. Per non perdervi nel mare delle proposte, riassumiamo brevemente gli appuntamenti dell'????????? di venerdì 30 settembre.

18.15: Inagurazione mostra storica "I Collalto dal Medioevo al Rinascimento" a cura di Archeosusegana, presso Chiesa del Carmine via San Salvatore n. 15.

18.45: Maratona di lettura con i lettori volontari del gruppo "SeDiciparole". Partenza dalla Chiesa del Carmine, arrivo presso Biblioteca comunale. Percorso sterrato di circa 2 km, si consigliano scarpe adatte. In caso di maltempo il percorso potrebbe subire variazioni.

21.00: "La tempesta perfetta: acqua, cibo e 8 miliardi di consumatori". Jan Lundqvist (consulente scientifico presso Stockholm International Water Insitute) dialoga con Sandro Carniel (ocenanografo) presso Municipio di Susegana piazza Martiri della Libertà 11.

Qui a link il resto del programma.