In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore (23 aprile)

Incontro a cura di Mariachiara Mazzariol

Giovedì 20 aprile 2023, ore 16

Museo nazionale Collezione Salce

San Gaetano | via Carlo Alberto 31, Treviso





Giovedì 20 aprile alle 16, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore (che si celebra ogni anno il 23 aprile), il Museo nazionale Collezione Salce propone l'incontro: Libri da vendere! La promozione editoriale nei manifesti della Collezione Salce (1880-1960), a cura di Mariachiara Mazzariol. Sede di San Gaetano (via Carlo Alberto 31, Treviso).

Ingresso libero. Posti limitati

Prenotazione obbligatoria: drm-ven.collezionesalce@cultura.gov.it

La collezione Salce conserva numerosi manifesti realizzati per promuovere il libro a stampa, databili dagli anni Ottanta dell’Ottocento fino alla seconda metà del Novecento. Durante l'incontro, attraverso una gallery di immagini, verranno ripercorse alcune tappe della storia della pubblicità editoriale. Si partirà dalle locandine di fine Ottocento, create per reclamizzare i romanzi illustrati venduti a dispense, per passare agli scenografici manifesti di grandi dimensioni destinati all’affissione murale, che convinsero più di un passante all’acquisto dei romanzi d’appendice o feuilleton. Non mancherà la ricostruzione dei primi casi di marketing editoriale che, nel Novecento, determinarono il lancio di veri e propri best seller mondiali, come Via col Vento (1936) di Margaret Mitchell. Seguirà un accenno alla difficile impresa della promozione della lettura, nata per lo più in ambito istituzionale, per convertire i non lettori. A conclusione, verranno proposti manifesti pubblicitari in cui l’oggetto libro è inserito per aggiungere spessore culturale a prodotti di varia natura, più che per promuovere il libro stesso o la lettura. Ennesima conferma del fascino intramontabile della carta stampata.

Mariachiara Mazzariol

Dopo una laurea in Conservazione dei beni culturali e un Master in Digital Humanities, si è occupata della catalogazione di importanti fondi librari, tra Firenze e Venezia.

Ha lavorato per sedici anni alla Biblioteca nazionale Marciana, per poi trasferirsi dal 2016 al Museo nazionale Collezione Salce di Treviso.

Ha pubblicato articoli e saggi, in particolare sull’editoria veneziana di fine Ottocento (tra cui Ferdinando Ongania editore a San Marco, Marsilio, 2008 e Ferdinando Ongania 1842-1911 editore in Venezia. Catalogo, Lineadacqua e Fondazione Querini Stampalia, 2011).