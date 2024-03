Libri in loggia - Mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta

Torna sabato 16 marzo LIBRI in LOGGIA il tradizionale appuntamento di ogni 3° sabato del mese sotto la Loggia dei Cavalieri a Treviso, dedicata agli appassionati della lettura e ai collezionisti di libri antichi.



Come ogni mese le volte dell’antica Loggia dei Cavalieri, in pieno centro a Treviso, offriranno a un gruppo di librai antiquari, selezionati tra le numerose richieste giunte da varie località dei Veneto, Friuli e Lombardia, l’occasione per incontrare tutti i lettori, i bibliofili, i collezionisti di fotografie originali, cartoline, stampe antiche o di libri illustrati per l’infanzia oppur anche di incisioni d’autore che vorranno fare una capatina tra i banchi espositivi, o semplicemente per curiosare. Sarà una visita doverosa e orgogliosa nel luogo simbolo della celebre “Piccola Atene” trevigiana, che grazie all’Associazione Culturale omonima torna ad fare da baricentro proprio nei luoghi della celebre libreria all’aperto Tarantola, nella continuazione di una linea ideale con i tanti artefici della cultura trevigiana del ‘900 che rispondono ai nomi di Arturo Martini, Gino Rossi, Giovanni Comisso, Bepi Mazzotti, Gino Scarpa, Sante Cancian, Ciro Cristofoletti, Elio Chinol, Serafino Riva e molti molti altri ancora, meno celebri, ma sempre trevigiani per origine, per cultura… o per passione.